На освобожденных территориях избиратели смогут проголосовать на более чем 50 избирательных участках

На освобожденных территориях избиратели смогут проголосовать на более чем 50 избирательных участках.

На освобожденных территориях избиратели смогут проголосовать на более чем 50 избирательных участках.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

По его словам, 34 из них будут постоянными избирательными участками: "Члены комиссий на 34 постоянных избирательных участках на освобожденных территориях уже сформированы. На этих территориях также будут созданы дополнительные пункты. Мы заинтересованы в освещении представителями СМИ избирательного процесса на освобожденных территориях".