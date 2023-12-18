На освобожденных территориях будут созданы адвокатские бюро

Коллегия адвокатов обратилась в Государственный комитет по градостроительству и архитектуре по вопросу создания адвокатских бюро на освобожденных от оккупации землях.

Коллегия адвокатов обратилась в Государственный комитет по градостроительству и архитектуре по вопросу создания адвокатских бюро на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом в интервью Report заявил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

По его словам, при строительстве городов, сел и поселков на освобожденных от оккупации землях, обязательно следует учитывать и расположение адвокатских учреждений:

"Мы готовы за свой счет строить и ремонтировать адвокатские учреждения на освобожденных от оккупации территориях. Но, конечно, и со стороны государства этот вопрос обязательно должен быть учтен в Генеральном плане. В Государственном комитете по градостроительству и архитектуре нам заявили, что этот вопрос будет рассмотрен, и он является одним из приоритетных. Пока что освобожденные территории мало заселены, поэтому рано говорить о функционировании адвокатских бюро”.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.