ANAMA: За неделю на освобожденных территориях от мин очищена территория площадью 722 га

В период с 9 по 15 декабря на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружены и обезврежены 24 противотанковые, 73 противопехотные мины и 612 неразорвавшихся боеприпасов.

В период с 9 по 15 декабря на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружены и обезврежены 24 противотанковые, 73 противопехотные мины и 612 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

Согласно информации, за неделю от мин очищена территория площадью 722 га.

Отметим, что операции по разминированию проводились сотрудниками ANAMA, Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Государственной пограничной службы (ГПС) и четырьмя частными компаниями в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачыне, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане.