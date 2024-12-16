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ANAMA: За неделю на освобожденных территориях от мин очищена территория площадью 722 га

ANAMA: За неделю на освобожденных территориях от мин очищена территория площадью 722 га В период с 9 по 15 декабря на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружены и обезврежены 24 противотанковые, 73 противопехотные мины и 612 неразорвавшихся боеприпасов.
Внутренняя политика
16 декабря 2024 г. 16:15
ANAMA: За неделю на освобожденных территориях от мин очищена территория площадью 722 га

В период с 9 по 15 декабря на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружены и обезврежены 24 противотанковые, 73 противопехотные мины и 612 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

Согласно информации, за неделю от мин очищена территория площадью 722 га.

Отметим, что операции по разминированию проводились сотрудниками ANAMA, Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Государственной пограничной службы (ГПС) и четырьмя частными компаниями в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачыне, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане.

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Версия на английском языке 97 landmines neutralized in Azerbaijan’s liberated lands last week
Версия на азербайджанском языке Ötən həftə azad olunan torpaqlarda 722 hektar ərazi minalardan təmizlənib

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