На освобожденных территориях Азербайджана будет проведен соцопрос

На освобожденных территориях Азербайджана будет проведен exit-poll.

На освобожденных территориях Азербайджана будет проведен социологический опрос.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель американской организации Oracle Advisory Group Джордж Бернбаум.

"Мы проведем предвыборный опрос с участием 3 000 избирателей. Посетив Карабах и Восточный Зангезур, здесь также будет проведен социологический опрос, который охватит экономическую, социальную, политическую и ряд других областей. В то же время мы проведем опросы и о политическом курсе. Наша организация будет осуществлять наблюдение на 500 избирательных участках в 40 районах с 25 наблюдателями. Каждые три часа мы будем делать внутренний отчет и по итогам поделимся результатами с общественностью", - заявил Бернбаум.

Отметим, что внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля.