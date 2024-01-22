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На освобожденных территориях Азербайджана будет проведен соцопрос

На освобожденных территориях Азербайджана будет проведен соцопрос На освобожденных территориях Азербайджана будет проведен exit-poll.
Внутренняя политика
22 января 2024 г. 11:16
На освобожденных территориях Азербайджана будет проведен соцопрос

На освобожденных территориях Азербайджана будет проведен социологический опрос.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель американской организации Oracle Advisory Group Джордж Бернбаум.

"Мы проведем предвыборный опрос с участием 3 000 избирателей. Посетив Карабах и Восточный Зангезур, здесь также будет проведен социологический опрос, который охватит экономическую, социальную, политическую и ряд других областей. В то же время мы проведем опросы и о политическом курсе. Наша организация будет осуществлять наблюдение на 500 избирательных участках в 40 районах с 25 наблюдателями. Каждые три часа мы будем делать внутренний отчет и по итогам поделимся результатами с общественностью", - заявил Бернбаум.

Отметим, что внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə seçkiqabağı sosioloji sorğu keçiriləcək

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