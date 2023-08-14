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На освобожденных территориях Азербайджана обнаружено еще 250 мин

На освобожденных территориях Азербайджана обнаружено еще 250 мин На освобожденных территориях обнаружено еще 250 мин.
Внутренняя политика
14 августа 2023 г. 17:45
На освобожденных территориях Азербайджана обнаружено еще 250 мин

На освобожденных территориях обнаружено еще 250 мин.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной информации об операциях, проводимых Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) на освобожденных от оккупации территориях (7-12 августа).

В Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане было обнаружено 185 противопехотных мин, 65 противотанковых мин, 35 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены 392,12 гектаров территории.

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Версия на английском языке Another 250 mines found in liberated territories of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə daha 250 mina aşkarlanıb

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