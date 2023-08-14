На освобожденных территориях Азербайджана обнаружено еще 250 мин

На освобожденных территориях обнаружено еще 250 мин.

На освобожденных территориях обнаружено еще 250 мин.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной информации об операциях, проводимых Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) на освобожденных от оккупации территориях (7-12 августа).

В Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане было обнаружено 185 противопехотных мин, 65 противотанковых мин, 35 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены 392,12 гектаров территории.