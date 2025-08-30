    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам туризм

    На освобожденных территориях Азербайджана до сих пор обнаружено 28 массовых захоронений

    Внутренняя политика
    • 30 августа, 2025
    • 14:49
    На освобожденных территориях Азербайджана до сих пор обнаружено 28 массовых захоронений

    На сегодняшний день на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено 28 массовых захоронений, там проведены необходимые раскопки и эксгумация останков.

    Об этом в интервью Report заявил заместитель руководителя Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Эльдар Самедов.

    По его словам, в ходе этих раскопок и эксгумации были обнаружены останки 218 человек.

    "В результате проведенных анатомических и молекулярно-генетических экспертиз личности 60 из них были установлены, а их останки переданы семьям", - отметил Самедов.

    Карабах   Восточный Зангезур   массовые захоронения   эксгумация тел  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Bu günədək azad edilmiş ərazilərdə 28 kütləvi məzarlıq müəyyən olunub
    Английская версия Английская версия
    28 mass graves found in liberated territories of Azerbaijan up to date

    Последние новости

    16:36
    Фото

    Семьи пропавших без вести азербайджанцев требуют справедливости - Фоторепортаж

    Внешняя политика
    16:29

    Пашинян назначил нового руководителя офиса представителя Армении по международным делам

    В регионе
    16:17

    Санчес назвал несправедливым решение США аннулировать визы делегации Палестины на ГА ООН

    Другие страны
    16:14

    В Азербайджане упростят получение разрешений на строительство

    Инфраструктура
    16:08

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Китай

    Внешняя политика
    15:55

    Азербайджан за 7 месяцев сократил импорт риса на 19%

    Бизнес
    15:53

    В Азербайджане могут запретить вредные для здоровья стройматериалы

    Бизнес
    15:47

    Денежная масса в Азербайджане увеличилась на 6,1%

    Финансы
    15:37

    На одной из центральных улиц Баку ограничат движение автотранспорта

    Инфраструктура
    Лента новостей