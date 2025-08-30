На освобожденных территориях Азербайджана до сих пор обнаружено 28 массовых захоронений
Внутренняя политика
- 30 августа, 2025
- 14:49
На сегодняшний день на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено 28 массовых захоронений, там проведены необходимые раскопки и эксгумация останков.
Об этом в интервью Report заявил заместитель руководителя Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Эльдар Самедов.
По его словам, в ходе этих раскопок и эксгумации были обнаружены останки 218 человек.
"В результате проведенных анатомических и молекулярно-генетических экспертиз личности 60 из них были установлены, а их останки переданы семьям", - отметил Самедов.
