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На освобожденных от оккупации территориях дан старт волонтерской программе

На освобожденных от оккупации территориях дан старт волонтерской программе На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана дан старт волонтерской программе.
Внутренняя политика
7 сентября 2022 г. 17:20
На освобожденных от оккупации территориях дан старт волонтерской программе

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана дан старт волонтерской программе.

Как сообщает Report, молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет родом из Агдамского района, желающие присоединиться к программе, могут зарегистрироваться на веб-странице agdam.konullu.az.

Основная цель программы - поддержка волонтерской деятельности на освобожденных от оккупации территориях. Первоначально программа будет реализовываться на освобожденных от оккупации территориях Агдамского района, затем постепенно охватит другие районы.

В рамках программы волонтеры будут привлечены к различным волонтерским мероприятиям на территории Агдамского района, в том числе к участию в организации регулярно проводимых мероприятий в районе, работе с местными и иностранными гостями, подготовке к возвращению и поселению, а также оказанию добровольной поддержки специальному представительству президента Азербайджанской Республики по Карабахскому экономическому району по различным направлениям деятельности.

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Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə könüllü proqramına start verilib

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