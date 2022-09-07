На освобожденных от оккупации территориях дан старт волонтерской программе

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана дан старт волонтерской программе.
Как сообщает Report, молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет родом из Агдамского района, желающие присоединиться к программе, могут зарегистрироваться на веб-странице agdam.konullu.az.
Основная цель программы - поддержка волонтерской деятельности на освобожденных от оккупации территориях. Первоначально программа будет реализовываться на освобожденных от оккупации территориях Агдамского района, затем постепенно охватит другие районы.
В рамках программы волонтеры будут привлечены к различным волонтерским мероприятиям на территории Агдамского района, в том числе к участию в организации регулярно проводимых мероприятий в районе, работе с местными и иностранными гостями, подготовке к возвращению и поселению, а также оказанию добровольной поддержки специальному представительству президента Азербайджанской Республики по Карабахскому экономическому району по различным направлениям деятельности.