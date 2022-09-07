На освобожденных от оккупации территориях дан старт волонтерской программе

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана дан старт волонтерской программе.

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана дан старт волонтерской программе.

Как сообщает Report, молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет родом из Агдамского района, желающие присоединиться к программе, могут зарегистрироваться на веб-странице agdam.konullu.az.

Основная цель программы - поддержка волонтерской деятельности на освобожденных от оккупации территориях. Первоначально программа будет реализовываться на освобожденных от оккупации территориях Агдамского района, затем постепенно охватит другие районы.

В рамках программы волонтеры будут привлечены к различным волонтерским мероприятиям на территории Агдамского района, в том числе к участию в организации регулярно проводимых мероприятий в районе, работе с местными и иностранными гостями, подготовке к возвращению и поселению, а также оказанию добровольной поддержки специальному представительству президента Азербайджанской Республики по Карабахскому экономическому району по различным направлениям деятельности.