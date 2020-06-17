На основании обращения Омбудсмена 19 азербайджанцев возращены из Дагестана на родину

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева уделяют особое внимание всем группам населения. Ярким примером этого является то, что наши соотечественники, проживающие за границей, постоянно доставляются домой чартерными рейсами в условиях пандемии, эти люди помещаются в карантинные сооружения и получают необходимую помощь.

Об этом Report сообщили из Аппарата Омбудсмена.

Было отмечено, что эти факты являются выражением того, что азербайджанское государство, руководство страны всегда заботится о своих гражданах, делает упор на защиту их здоровья:

«С середины марта 2020 года из-за пандемии COVID-19 более 20 тыс. граждан Азербайджана вернулись в страну через сухопутные границы и специальные чартерные рейсы. Кстати, еще 155 граждан Азербайджана были доставлены в нашу страну из Российской Федерации сегодня.

На основании обращения Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой в соответствующие органы в результате совместных усилий Министерства внутренних дел и Посольства нашей страны в Российской Федерации19 из них вернулись на родину.

Отметим, что эти 19 человек являются нашими соотечественниками, которые содержались в центре временного содержания для иностранных граждан в Республике Дагестан и находились в сложной ситуации», - говорится в заявлении.