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На организованном ASAN xidmət международном форуме прошли сессии

На организованном ASAN xidmət международном форуме прошли сессии На международном форуме "Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным госуслугам", организованном ASAN xidmət во дворце Гюлюстан прошли сессии.
Внутренняя политика
15 декабря 2022 г. 12:50
На организованном ASAN xidmət международном форуме прошли сессии

На международном форуме "Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным госуслугам", организованном ASAN xidmət во дворце Гюлюстан, прошли сессии.

Как сообщает Report, первая сессия была посвящена теме "Инновации в сфере государственных услуг для достижения Целей устойчивого развития".

В сессии, модератором которой выступил бывший руководитель Департамента инноваций в сфере государственных услуг Экономического и социального департамента ООН, международный эксперт Джон-Мэри Каузя, выступили председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, заместитель премьер-министра Молдовы Юрий Цуркану, министр государственной службы Уганды Уилсон Мурули Мукаса, министр юстиции Узбекистана Акбар Ташкулов, министр окружающей среды, изменения климата и технологий Мальдивской Республики Мохамед Шариф, заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Джамбакин, главный советник министра административных и бюрократических реформ Индонезии Мохаммад Имануддин, исполнительный директор StartupBlink Эли Дэвид.

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Версия на английском языке ФотоSessions held at international forum organized by "ASAN service"
Версия на азербайджанском языке Фото“ASAN xidmət”in təşkilatçılığı ilə beynəlxalq forumda sessiyalar keçirilib  

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