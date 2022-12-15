На организованном ASAN xidmət международном форуме прошли сессии

На международном форуме "Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным госуслугам", организованном ASAN xidmət во дворце Гюлюстан прошли сессии.

На международном форуме "Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным госуслугам", организованном ASAN xidmət во дворце Гюлюстан, прошли сессии.

Как сообщает Report, первая сессия была посвящена теме "Инновации в сфере государственных услуг для достижения Целей устойчивого развития".

В сессии, модератором которой выступил бывший руководитель Департамента инноваций в сфере государственных услуг Экономического и социального департамента ООН, международный эксперт Джон-Мэри Каузя, выступили председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, заместитель премьер-министра Молдовы Юрий Цуркану, министр государственной службы Уганды Уилсон Мурули Мукаса, министр юстиции Узбекистана Акбар Ташкулов, министр окружающей среды, изменения климата и технологий Мальдивской Республики Мохамед Шариф, заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Джамбакин, главный советник министра административных и бюрократических реформ Индонезии Мохаммад Имануддин, исполнительный директор StartupBlink Эли Дэвид.