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ЦИК подтвердил, что были нарушения на одном из участков Агджабединского округа №86

ЦИК подтвердил, что были нарушения на одном из участков Агджабединского округа №86 В ходе состоявшихся 1 сентября внеочередных парламентских выборов были зафиксированы нарушения на одном из избирательных участков Агджабединского избирательного округа №86.
Внутренняя политика
13 сентября 2024 г. 17:51
ЦИК подтвердил, что были нарушения на одном из участков Агджабединского округа №86

В ходе состоявшихся 1 сентября внеочередных парламентских выборов были зафиксированы нарушения на одном из избирательных участков Агджабединского избирательного округа №86.

Как сообщает Report, вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Согласно представлению члена ЦИК и экспертной группы Габиля Оруджева, кандидат в депутаты Гаджибейли Джавид Ибрагим оглу обратился в ЦИК с жалобой:

Он выразил недовольство соответствующим расследованием и решением окружной избирательной комиссии, в связи с чем представил в Центризбирком документы и видеоматериалы.

"В ходе расследования были выявлены нарушения при подсчете голосов на избирательном участке №7. Несмотря на то, что кандидат, его уполномоченные представители, а также наблюдатели от представляемой им партии не вели наблюдение на избирательных участках №14, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 27, 30, 31, 34, 35, 37, 40, 42, 41, 46, 45, 51, 54, 52, результаты по этим участкам были оспорены. Претензии кандидата не подтвердились, жалоба была частично удовлетворена", - отметил Оруджев.

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Версия на азербайджанском языке 86 saylı Ağcabədi Seçki Dairəsinin bir məntəqəsində pozuntular olub

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