На автомагистрали в Баку восстановлен прежний скоростной режим

11:12

На автомагистрали в Баку восстановлен скоростной режим.

Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.

"Введенное в связи с дождливой погодой на нескольких полосах движения автодороги Зыхский круг- Аэропорт ограничение скорости отменено, восстановлен штатный скоростной режим", - отметили в Центре.

11:29

В связи с дождливой погодой на нескольких полосах движения автодороги Зыхский круг-Аэропорт допустимая скорость движения для транспортных средств снижена на 20 км/ч.

Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.

В ведомстве отметили, что на информационных табло размещен знак, предупреждающий о скользкой дороге, и призыв к водителям соблюдать установленный скоростной режим.