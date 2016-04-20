На очередном заседании Милли Меджлиса будет обсуждено 7 вопросов - СПИСОК

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В повестку дня пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 26 апреля, включены обсуждения 7 вопросов.

Как сообщил Report руководитель пресс-службы парламента Акиф Таваккюльоглу, на заседании вначале будет заслушана ежегодная информация Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

Затем будут рассмотрены новый законопроект "О правах детей", а также изменения к законам "О телекоммуникации", "О средствах массовой информации", "О полиции", "О юридической помощи в уголовный делах" и "О выдаче лиц, совершивших преступление".

Отметим, что ежегодную информацию Национального координатора по борьбе с торговлей людьми представит первый заместитель министра внутренних дел, национальный координатор по борьбе с торговлей людьми Вилаят Эйвазов. В докладе отражена конкретная статистика в сфере торговли людьми и борьбы с ней в течение года.