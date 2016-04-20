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    На очередном заседании Милли Меджлиса будет обсуждено 7 вопросов - СПИСОК

    Пленарное заседание состоится 26 апреля

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В повестку дня пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 26 апреля,  включены обсуждения 7 вопросов. 

    Как сообщил Report руководитель пресс-службы парламента Акиф Таваккюльоглу, на заседании вначале будет заслушана ежегодная информация Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

    Затем будут рассмотрены новый законопроект "О правах детей", а также изменения к законам "О телекоммуникации", "О средствах массовой информации", "О полиции", "О юридической помощи в уголовный делах" и "О выдаче лиц, совершивших преступление". 

    Отметим, что ежегодную информацию Национального координатора по борьбе с торговлей людьми представит первый заместитель министра внутренних дел,  национальный координатор по борьбе с торговлей людьми Вилаят Эйвазов. В докладе отражена конкретная статистика в сфере торговли людьми и борьбы с ней в течение года.

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