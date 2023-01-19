На некоторых улицах Баку 20 января будет ограничено движение транспорта

В связи с 20 Января - Национальным днем ​​траура планируется введение ограничения на движение транспорта по некоторым улицам и проспектам.

В связи с 20 Января - Национальным днем ​​траура планируется введение ограничения на движение транспорта по некоторым улицам и проспектам.

Об этом в ответ на запрос Report главный инспектор Бакинского городского управления государственной дорожной полиции, майор полиции Араз Аскерли.

По его словам, 20 января с 08:00 утра и до завершения церемонии поминовения движение автомобилей по улицам, пересекающимся и соединяющимся с Парламентским проспектом, будет полностью ограничено.

Ограничение будет введено в целях обеспечения комфортного, бесперебойного и безопасного передвижения участников церемонии поминовения жертв трагедии 20 Января.

В связи с этим, движение в направлении Парламентского проспекта - Аллеи шехидов будет ограничено от пересечения улицы Микаила Мушфига и проспекта Гусейна Джавида, от пересечения улицы Микаила Мушфига и Матбуатского проспекта, улицы Мехти Гусейна, здания Телетеатра, от пересечения улиц Иззата Набиева, Аббасгулу Аббасзаде.

При движении по указанным направлениям рекомендуется как можно меньше пользоваться личным автотранспортом и отдавать предпочтение общественному транспорту", - добавил А.Аскерли.