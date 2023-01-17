На нахчыванском рынке наблюдается снижение цен на фрукты-овощи

19:46

На рынках Нахчыванской Автономной Республики (НАР) наблюдается существенное снижение цен.

Нахчыванское бюро Report сообщает, что по сравнению с прошлым годом на рынках автономии есть ощутимая разница в ценах на фрукты и овощи.

Например, если в зимние месяцы в прошлом году помидоры продавались за 15-17 манатов, то в этом году цены варьируются в интервале от 1 маната 50 гяпиков до 2 манатов 50 гяпиков. Также подешевели огурцы с 7-8 до 2,5-3 манатов. Другие фрукты и овощи также предлагаются покупателям по цене на 1-2 маната ниже, чем в прошлом году.

Отметим, что к росту цен в магазинах и на рынках приводили ряд таможенных пошлин, введенных в Автономной Республике в предыдущие годы.

Причиной значительного снижения цен на многие продукты питания в НАР за последние несколько месяцев, в том числе на фрукты и овощи, являются структурные изменения в таможенных органах и переход к открытой рыночной экономике. В то же время были отменены незаконные и избыточные налоги, взимаемые с импортируемой продукции.