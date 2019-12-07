​На муниципальных выборах зарегистрировано свыше 40 тысяч наблюдателей

Число местных наблюдателей, зарегистрированных для наблюдения за муниципальными выборами 23 декабря, превысило 40 тысяч человек.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

По его словам, ЦИК пригласил на муниципальные выборы достаточное количество иностранных наблюдателей.

"Для работы наблюдателей созданы все условия. В среднем на избирательный участок приходится около 7 наблюдателей. Это большой показатель. Кроме того, на 20% избирательных участках были установлены веб-камеры. Веб-камеры установлены на избирательных участках таким образом, чтобы охватить всю территорию страны. Я считаю, что это практика Азербайджана, и ряд стран мира используют данный опыт", - заявил М.Панахов.

Напомним, что процесс регистрации наблюдателей на муниципальных выборах завершится 13 декабря.