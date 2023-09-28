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На могилах погибших во время Башлыбельской трагедии будет возведен памятник

На могилах погибших во время Башлыбельской трагедии будет возведен памятник В ближайшее время планируется установить памятник на могилах погибших во время Башлыбельской трагедии
Внутренняя политика
28 сентября 2023 г. 12:35
На могилах погибших во время Башлыбельской трагедии будет возведен памятник

В ближайшее время планируется установить памятник на могилах погибших во время Башлыбельской трагедии.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Васиф Гусейнов в ходе презентации доклада о Башлыбельской трагедии, подготовленного Общественным объединением "Региональный центр по правам человека и медиа".

Он напомнил, что в Кяльбаджаре более 200 человек замерзли насмерть, уходя от армянских бандитов по горе Муров: "В конце 1993 года в Кяльбаджаре была проведена этническая чистка. Однако 62 человека не ушли из Башлыбеля. 32 из них были убиты. Один человек умер от сердечного приступа. 30 человек после 113-дневной осады смогли уйти в Дашкесанский район. Алескер Кязимов, 1890 года рождения, не покинул свое село".

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Версия на английском языке Monument to be erected on graves of Bashlibel massacre victims
Версия на азербайджанском языке Başlıbel qətliamı zamanı ölən şəxslərin qəbirləri üzərində abidə ucaldılacaq

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