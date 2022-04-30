На международной конференции президент Азербайджана затронул широкий спектр вопросов - МНЕНИЕ

"На международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество" в Университете АДА президент Азербайджана Ильхам Алиев затронул широкий спектр вопросов. На конференции были затронуты вопросы развития регионов, реконструкции и восстановления освобо

"На международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество" в Университете АДА президент Азербайджана Ильхам Алиев затронул широкий спектр вопросов. На конференции были затронуты вопросы развития регионов, реконструкции и восстановления освобожденных территорий, а также шаги, предпринятые нашей страной для нормализации армяно-азербайджанских отношений".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Джавид Османов.

Он подчеркнул, что президент в очередной раз в течение трех часов ответил на более чем 20 вопросов, продемонстрировав большое дипломатическое мастерство:

"Ответы были полными и опирались на факты. В то же время было важно довести реалии Азербайджана до сведения экспертов ведущих мозговых центров, чтобы донести их до мировой общественности. Были озвучены мысли о начале новой эры на Южном Кавказе и принятии новых реалий. Как сказал президент, сейчас главным вопросом является установление мира на Южном Кавказе. Армения должна предпринять адекватные шаги для восстановления мира; если она выполнит выдвинутые предложения, то в регионе будет формироваться взаимное сотрудничество, будут развитие и прогресс. Это также принесет пользу Армении".