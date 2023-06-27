О нас

На магистралях Нахчывана устранена проблема с дорожными знаками

На магистралях Нахчывана устранена проблема с дорожными знаками В Нахчыванской Автономной Республике устранены факты нестандартной установки дорожных знаков.
Внутренняя политика
27 июня 2023 г. 17:45
На магистралях Нахчывана устранена проблема с дорожными знаками

В Нахчыванской Автономной Республике устранены факты нестандартной установки дорожных знаков.

Как передает местное бюро Report, в соответствии со стандартами дорожные знаки, регулирующие движение на основных автомагистралях автономной республики, установлены в вертикальном положении.

Кроме того, в целях предотвращения возможных аварий в городских и районных центрах, на сельских улицах с интенсивным движением, входах и выходах общеобразовательных школ устанавливаются современные трамплины.

Работа по установке дорожных знаков в вертикальном положении завершена.

Следует отметить, что рост числа автомобильных аварий в автономной республике, нестандартное размещение дорожных знаков на асфальте вызывали справедливое недовольство водителей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanın magistrallarında yol hərəkət nişanları ilə bağlı problem aradan qaldırılıb

Экслюзивные новости

Осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
ФотоОсуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
24 июня 2023 г. 15:49
В Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
ВидеоВ Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
24 июня 2023 г. 14:53
Посол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
ФотоПосол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
23 июня 2023 г. 11:00
Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39
Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi