На магистралях Нахчывана устранена проблема с дорожными знаками

В Нахчыванской Автономной Республике устранены факты нестандартной установки дорожных знаков.

В Нахчыванской Автономной Республике устранены факты нестандартной установки дорожных знаков.

Как передает местное бюро Report, в соответствии со стандартами дорожные знаки, регулирующие движение на основных автомагистралях автономной республики, установлены в вертикальном положении.

Кроме того, в целях предотвращения возможных аварий в городских и районных центрах, на сельских улицах с интенсивным движением, входах и выходах общеобразовательных школ устанавливаются современные трамплины.

Работа по установке дорожных знаков в вертикальном положении завершена.

Следует отметить, что рост числа автомобильных аварий в автономной республике, нестандартное размещение дорожных знаков на асфальте вызывали справедливое недовольство водителей.