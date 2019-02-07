Президент выделил 2 млн манатов на ликвидацию последствий землетрясения в Шамахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по ликвидации последствий стихийного бедствия, произошедшего в Шамахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в результате произошедших 5 февраля 2019 года землетрясений, эпицентр которых находился на территории Агсуинского и Исмаиллинского районов, десятки индивидуальных жилых домов в Шамахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах пришли в аварийное состояние, был нанесен ущерб социальным и инфраструктурным объектам.

В результате принятых сразу после стихийного бедствия безотлагательных мер в указанных районах были полностью восстановлены системы инженерно-коммуникационного обеспечения, пострадавшему населению оказана первая помощь. В настоящее время принимаются необходимые меры по ликвидации последствий землетрясения.

В целях обеспечения ликвидации последствий стихийного бедствия для устранения ущерба, причиненного в результате произошедших землетрясений жилым домам, социальным и инфраструктурным объектам в Шамахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики первоначально выделено 2 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.