В Азербайджане презентован единый портал юстиции

В Азербайджане презентован единый портал юстиции, облегчающий доступ к услугам и информации в сфере правосудия.

В Азербайджане презентован единый портал юстиции, облегчающий доступ к услугам и информации в сфере правосудия.

Как сообщает Report, презентация электронного портала состоялась на коллегии Министерства юстиции, прошедшей в гибридном формате под председательством министра Фикрета Мамедова.

На новом портале граждане через личный кабинет получат доступ к услугам электронного правосудия и смогут найти нужную информацию и официальные документы.

В рамках коллегии был представлен также обновленный единый судебный портал, предоставляющий электронные услуги подачи исковых заявлений, жалоб и претензий, оплаты государственной пошлины и др.