На капремонт автодороги, соединяющей 13 населенных пунктов, выделено 1,5 млн манатов

13:13

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Гандоб-Хачмаз-Ялама-государственная граница с Российской Федерацией (28 км)-Кохне Хачмаз-Хасполадоба-Гянджали-Бебели-Азизли-Ахмедоба-Мушвиг-Мюшкюр-Гаджигазма-Гаджиахмедоба-Шарифоба-Гараджалли-Хазарли Хачмазского района".

Как сообщает Report, в целях капитального ремонта этой автомобильной дороги, соединяющей 13 населенных пунктов с населением 12 тысяч человек, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено первоначально 1,5 млн манатов.

Эти средства выделяются в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2025 год.

Министерству экономики поручено предусмотреть в госбюджете на 2026 год средства, необходимые для продолжения капремонта это автомобильной дороги.