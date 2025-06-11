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На капремонт автодороги, соединяющей 13 населенных пунктов, выделено 1,5 млн манатов

На капремонт автодороги, соединяющей 13 населенных пунктов, выделено 1,5 млн манатов 13:13
Внутренняя политика
11 июня 2025 г. 13:26
На капремонт автодороги, соединяющей 13 населенных пунктов, выделено 1,5 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Гандоб-Хачмаз-Ялама-государственная граница с Российской Федерацией (28 км)-Кохне Хачмаз-Хасполадоба-Гянджали-Бебели-Азизли-Ахмедоба-Мушвиг-Мюшкюр-Гаджигазма-Гаджиахмедоба-Шарифоба-Гараджалли-Хазарли Хачмазского района".

Как сообщает Report, в целях капитального ремонта этой автомобильной дороги, соединяющей 13 населенных пунктов с населением 12 тысяч человек, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено первоначально 1,5 млн манатов.

Эти средства выделяются в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2025 год.

Министерству экономики поручено предусмотреть в госбюджете на 2026 год средства, необходимые для продолжения капремонта это автомобильной дороги.

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Версия на азербайджанском языке Xaçmazda 13 yaşayış məntəqəsini birləşdirən yolun əsaslı təmirinə 1,5 milyon manat ayrılıb - SƏRƏNCAM

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