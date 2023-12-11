На капитальный ремонт автодорог на территории Гарадагского района выделено 400 тысяч манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории Гарадагского района города Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории Гарадагского района города Баку.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильных дорог на территории Гарадагского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 23 января 2023 года, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 400 тысяч манатов.

В соответствии с распоряжением министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанной сумме, а Кабинету Министров решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.