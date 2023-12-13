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На капитальный ремонт автодорог на территории Абшеронского района выделено 1,2 млн манатов

На капитальный ремонт автодорог на территории Абшеронского района выделено 1,2 млн манатов В целях капитального ремонта автомобильных дорог на территории поселка Сарай Абшеронского района из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государст
Внутренняя политика
13 декабря 2023 г. 13:46
На капитальный ремонт автодорог на территории Абшеронского района выделено 1,2 млн манатов

В целях капитального ремонта автомобильных дорог на территории поселка Сарай Абшеронского района из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 23 января 2023 года номер 3720, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 1,2 миллиона (один миллион двести тысяч) манатов.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

Министерству экономики Азербайджанской Республики предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год необходимые финансовые средства для завершения строительства автомобильной дороги, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Abşeronda yollarının əsaslı təmirinə 1,2 milyon manat ayrılıb - SƏRƏNCAM

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