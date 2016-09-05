На капитальный ремонт многоквартирных зданий в городе Масаллы выделено 3 млн. манатов

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Масаллы.

Как сообщает Report, в последние годы в социально-экономической жизни Масаллинского района произошли коренные изменения, объем промышленной продукции увеличился в 8,0 раза, средства, направленные в основной капитал, - в 32,8 раза, строительно-монтажные работы – в 33,5 раза, приняты важные меры в области выполнения инфраструктурных проектов, построены Олимпийский спортивный комплекс, Центр молодежи, Комплекс "ASAN həyat", Площадь флага и Музей государственных атрибутов, Историко-краеведческий музей, Детская школа искусств, три жилых здания с 76 квартирами в целом для инвалидов и семей шехидов, капитально отремонтирован районный Центр культуры, сданы в пользование образовательные и другие объекты социальной направленности, созданы крупные производственные и перерабатывающие предприятия, открыто более 34 тысяч новых рабочих мест, реконструирована система снабжения города Масаллы питьевой водой, проведена обширная работа по благоустройству и созиданию.

Согласно распоряжению, для осуществления работ по капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Масаллы из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Масаллинского района выделено 3 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.