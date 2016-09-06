На капитальный ремонт многоквартирных зданий в городе Билясувар выделено 3 млн. манатов

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Билясувар.

Как сообщает Report, в документе говорится, что в результате успешного выполнения государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в Билясуварском районе был осуществлен ряд важных мер, построен Олимпийский спортивный комплекс, капитально отремонтированы Центральная районная больница, Историко-краеведческий музей, сданы в эксплуатацию образовательные и другие объекты социальной направленности, созданы крупные производственные и перерабатывающие предприятия, открыто более 25 тысяч новых рабочих мест, реконструирована система снабжения города Билясувар питьевой водой, построены проселочные автомобильные дороги общей протяженностью 43 километра, соединяющие 16 населенных пунктов с населением сорок тысяч человек, проведена широкомасштабная работа по благоустройству и созиданию.

Согласно документу, в целях продолжения работ по благоустройству и созиданию в Билясуваре, а также капитального ремонта 25 многоквартирных зданий, входящих в жилищный фонд города, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Билясуварского района выделено 3 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.