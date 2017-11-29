На капитальный ремонт многоквартирных зданий и продолжение работ по благоустройству и созиданию в Тертере выделено 3 млн манатов

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ 29 ноября президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных зданий и продолжением работ по благоустройству и созиданию в городе Тертер.

Как сообщает Report, в целях продолжения в Тертере работ по благоустройству и созиданию, а также капитального ремонта 20 многоквартирных зданий, входящих в жилищный фонд города, для выплаты подрядным организациям необходимого аванса для начала капитального ремонта 20 многоквартирных зданий и продолжения работ по благоустройству и созиданию в городе Тертер из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Тертерского района выделено 3 млн манатов, в том числе для капитального ремонта 20 многоквартирных зданий – 1,5 млн манатов, для продолжения работ по благоустройству и созиданию - 1,5 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.