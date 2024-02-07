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На избирательных участках в Турции началось голосование на выборах президента Азербайджана

На избирательных участках в Турции началось голосование на выборах президента Азербайджана На избирательных участках в посольстве Азербайджана в Анкаре и генеральных консульствах в Стамбуле и Карсе началось голосование на внеочередных президентских выборах.  
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 09:43
На избирательных участках в Турции началось голосование на выборах президента Азербайджана

На избирательных участках в посольстве Азербайджана в Анкаре и генеральных консульствах в Стамбуле и Карсе началось голосование на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает анкарское бюро Report, избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени. Всего в Турции созданы пять избирательных участков, два из которых - №46 и 47 в здании посольства Азербайджана в Анкаре. В генконсульстве в Стамбуле развернуты участки №53 и 54, а в Карсе - №55.

Избирательные участки оснащены всем необходимым для голосования.

Граждане Азербайджана старше 18 лет, постоянно или временно проживающие в Турции, находящиеся в долгосрочной командировке или с визитом в этой стране смогут воспользоваться избирательным правом с 8:00 часов с утра до 19:00 вечера.

Пресс-секретарь посольства Азербайджана Айгюн Годжаева отметила, что диппредставительство приняло все необходимые меры для обеспечения избирательного права проживающих в Турции азербайджанских граждан. По ее словам, в связи с выборами посольство Азербайджана совместно с местными муниципалитетами организовало специальные автобусные рейсы из центров городов, районов компактного проживания азербайджанцев и университетов.

Годжаева добавила, что посольство также организовало мобильные урны для граждан, которые хотят принять участие в голосовании, однако не могут лично посетить участки по состоянию здоровья.

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Версия на английском языке ФотоPolling stations for presidential elections of Azerbaijan start functioning in Türkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə Azərbaycan Prezidenti seçkiləri üzrə seçki məntəqələri fəaliyyətə başlayıb

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