На избирательных участках в северном регионе Азербайджана наблюдается активность

На избирательных участках в северном регионе Азербайджана наблюдается активность избирателей.

На избирательных участках в северном регионе Азербайджана наблюдается активность избирателей.

Как сообщает северное бюро Report, в 08:00 на избирательных участках, расположенных в Сиязанском, Шабранском, Губинском, Гусарском, Хачмазском и Худатском избирательных округах, председатели участковых избирательных комиссий объявили о начале голосования с участием наблюдателей.

Отметим, что в северном регионе Азербайджана насчитывается 430 избирательных участков по семи избирательным округам. Всего в этих округах зарегистрировано 347 398 избирателей, 11 665 из них впервые примут участие в голосовании.

За процессом голосования следят местные и международные наблюдатели.

Голосование завершится в 19:00.