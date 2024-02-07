О нас

На избирательных участках в северном регионе Азербайджана наблюдается активность

На избирательных участках в северном регионе Азербайджана наблюдается активность На избирательных участках в северном регионе Азербайджана наблюдается активность избирателей.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 09:09
На избирательных участках в северном регионе Азербайджана наблюдается активность

На избирательных участках в северном регионе Азербайджана наблюдается активность избирателей.

Как сообщает северное бюро Report, в 08:00 на избирательных участках, расположенных в Сиязанском, Шабранском, Губинском, Гусарском, Хачмазском и Худатском избирательных округах, председатели участковых избирательных комиссий объявили о начале голосования с участием наблюдателей.

Отметим, что в северном регионе Азербайджана насчитывается 430 избирательных участков по семи избирательным округам. Всего в этих округах зарегистрировано 347 398 избирателей, 11 665 из них впервые примут участие в голосовании.

За процессом голосования следят местные и международные наблюдатели.

Голосование завершится в 19:00.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоŞimal bölgəsində növbədənkənar prezident seçkilərində seçici aktivliyi müşahidə olunur

Экслюзивные новости

Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
6 февраля 2024 г. 12:13
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
5 февраля 2024 г. 16:28
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
5 февраля 2024 г. 15:16
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан
5 февраля 2024 г. 11:21
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
3 февраля 2024 г. 15:21
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
2 февраля 2024 г. 12:05
Суговушан готов к выборам
ФотоСуговушан готов к выборам
1 февраля 2024 г. 17:51
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
1 февраля 2024 г. 12:41
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
1 февраля 2024 г. 12:39
Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
31 января 2024 г. 13:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi