На избирательных участках Баку наблюдается высокая активность избирателей

В Баку наблюдается повышенная активность избирателей на внеочередных президентских выборах.

В Баку наблюдается повышенная активность избирателей на внеочередных президентских выборах.

Report сообщает, что избиратели направляются на избирательные участки для участия в процессе голосования.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.

Report представляет читателям фоторепортаж с ряда избирательных участков в Баку: