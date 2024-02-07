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На избирательном участке в посольстве Азербайджана в США продолжается голосование

На избирательном участке в посольстве Азербайджана в США продолжается голосование На избирательном участке в посольстве Азербайджана в Вашингтоне продолжается голосование на внеочередных президентских выборах.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 19:28
На избирательном участке в посольстве Азербайджана в США продолжается голосование

На избирательном участке в посольстве Азербайджана в Вашингтоне продолжается голосование на внеочередных президентских выборах.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь посольства Азербайджана в США Джамиля Мамедова.

Мамедова отметила, что проживающие в США граждане Азербайджана проявляют большую активность на выборах.

По ее словам, в посольстве открыт избирательный участок №43 Ясамальского третьего избирательного округа №17: "Голосование началось в 8:00 по местному времени и завершится в 19:00. Посол Азербайджана в Вашингтоне Хазар Ибрагим и сотрудники диппредставительства уже приняли участие в голосовании. Азербайджанские студенты, обучающиеся в США, члены нашей местной общины также смогут воспользоваться своим избирательным правом. Для этого созданы все необходимые условия".

Отметим, что голосование на территории Азербайджане уже завершилось.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-də yaşayan azərbaycanlıların səsverməsi başlayıb, aktivlik müşahidə olunur

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