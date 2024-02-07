На избирательном участке №77 в Физули проголосовали более 760 граждан

На участке №77 Физулинского избирательного округа №84 наблюдается высокая явка избирателей.

На участке №77 Физулинского избирательного округа №84 наблюдается высокая явка избирателей.

Как передает сотрудник Report из Физули, об этом сообщил председатель участка Шахин Рахманов.

По его словам, на участке зарегистрировано в общей сложности 1 292 избирателя.

"На данный момент проголосовали более 760 избирателей. Нашим самым пожилым избирателям по 90 лет, а самому молодому - 18 лет. На участке наблюдается высокая явка избирателей. За избирательным процессом следят 25 международных и 25 местных наблюдателей, никаких нарушений не зафиксировано", - сказал Рахманов.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.