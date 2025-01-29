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На избирательном участке №10 в Нахчыване наблюдается активность избирателей

На избирательном участке №10 в Нахчыване наблюдается активность избирателей На избирательном участке №10 избирательного округа №4 в Нахчыване наблюдается высокая активность избирателей.
Внутренняя политика
29 января 2025 г. 10:32
На избирательном участке №10 в Нахчыване наблюдается активность избирателей

На избирательном участке №10 избирательного округа №4 в Нахчыване наблюдается высокая активность избирателей.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщил председатель избирательного Первин Гулиев.

По его словам, на участке зарегистрированы 872 избирателя, шесть из них голосуют впервые.

"В округе 32 кандидата претендуют на 17 мандатов", - отметил Гулиев.

Муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5 846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.

По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек. Голосование завершится в 19:00.

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Версия на английском языке Voter activity observed in Nakhchivan since morning hours, head of polling station says
Версия на азербайджанском языке Məntəqə sədri: Naxçıvanda erkən saatlardan seçici aktivliyi müşahidə olunur

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