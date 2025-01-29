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На избирательном участке №1 в Наримановском районе уже проголосовало 117 избирателей

На избирательном участке №1 в Наримановском районе уже проголосовало 117 избирателей По данным на 11:00 на избирательном участке №1 Наримановского второго избирательного округа №20 проголосовало 117 избирателей, что свидетельствует о высокой явке.
Внутренняя политика
29 января 2025 г. 12:05
На избирательном участке №1 в Наримановском районе уже проголосовало 117 избирателей

По данным на 11:00 на избирательном участке №1 Наримановского второго избирательного округа №20 проголосовало 117 избирателей, что свидетельствует о высокой явке.

Об этом Report сообщила глава избиручастка Наджиба Ахундова.

По ее словам, избирательный процесс проходит спокойно и прозрачно, никаких инцидентов не зафиксировано.

Председатель также заявила, что обращений в связи с голосованием на дому не поступало.

Муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5 846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.

По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек. Голосование завершится в 19:00.

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