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На избирательных участках Низаминского района Баку проходят муниципальные выборы - ФОТО

На избирательных участках районов Баку проходят муниципальные выборы

На избирательных участках Низаминского района Баку проходят муниципальные выборы.

Как сообщает Report, на избирательном участке №30  2-го Низаминского избирательного округа №25 голосуют за 19 кандидатов из 49. 

На этом участке зарегистрировано 1480 избирателей, четверо из них проголосуют на дому.

В первые полчаса с момента начала голосования проголосовало 12 человек, нарушений на участке  не зарегистрировано.

 На избирательном участке №31 2-го Низаминского избирательного округа №25 зарегистрировано 1483 избирателя. 

Выборы на участке протекают прозрачно, без нарушений. 

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