На избирательных участках Низаминского района Баку проходят муниципальные выборы - ФОТО

На избирательных участках Низаминского района Баку проходят муниципальные выборы.
Как сообщает Report, на избирательном участке №30 2-го Низаминского избирательного округа №25 голосуют за 19 кандидатов из 49.
На этом участке зарегистрировано 1480 избирателей, четверо из них проголосуют на дому.
В первые полчаса с момента начала голосования проголосовало 12 человек, нарушений на участке не зарегистрировано.
На избирательном участке №31 2-го Низаминского избирательного округа №25 зарегистрировано 1483 избирателя.
Выборы на участке протекают прозрачно, без нарушений.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости