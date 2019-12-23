На избирательных участках Низаминского района Баку проходят муниципальные выборы - ФОТО

На избирательных участках Низаминского района Баку проходят муниципальные выборы.

Как сообщает Report, на избирательном участке №30 2-го Низаминского избирательного округа №25 голосуют за 19 кандидатов из 49.

На этом участке зарегистрировано 1480 избирателей, четверо из них проголосуют на дому.

В первые полчаса с момента начала голосования проголосовало 12 человек, нарушений на участке не зарегистрировано.

На избирательном участке №31 2-го Низаминского избирательного округа №25 зарегистрировано 1483 избирателя.

Выборы на участке протекают прозрачно, без нарушений.