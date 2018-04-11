На избирательных участках в Бакинском следственном изоляторе проголосовали 25% избирателей

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском следственном изоляторе, находящемся в подчинении Пенитенциарной службы министерства юстиции, на избирательных участках №37 и №38 3-го Сабунчинского избирательного округа №28 проводятся президентские выборы.

Как сообщает Report, в учреждениях отбывания наказания и следственных изоляторах голосуют не только заключенные, но и находящиеся на службе дежурные сотрудники и военнослужащие.

Председатель избирательного участка № 37 Аслан Мирзоев сообщил, что в настоящее время правом голоса воспользовались 25% избирателей:

"Избиратели активно участвуют на выборах. Мы со своей стороны делаем все необходимое для проведения прозрачных выборов. Со стороны руководства Пенитенциарной службы созданы все условия для голосования".

Отметим, что в учреждениях по отбыванию наказания и следственных изоляторах Пенитенциарной службы действуют 26 избирательных участков по 14 избирательным округам.