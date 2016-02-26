​На имя омбудсмена Азербайджана поступило почти 240 жалоб в связи с ГДП

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ В прошлом году на имя уполномоченного по правам человека (омбудсмена) поступило 239 жалоб на сотрудников дорожно-патрульной службы. Как сообщает Report, об этом говорится в годовом докладе омбудсмена за 2015 год.

В жалобах нашли отражение случаи грубого обращения и оскорблений граждан со стороны сотрудников дорожно-патрульной службы, незаконного задержания, вымогательства денег за возврат документов или неприменение штрафа, незаконного штрафования, составления протокола об административных нарушениях, необъективности в расследовании дорожно-транспортных происшествий.

По результатам рассмотрения жалоб омбудсменом предприняты меры по усовершенствованию работы в данной сфере, применены административные меры в отношении допустивших недочеты сотрудников Государственной дорожной полиции.

Омбудсмен предложил министерству внутренних дел, министерству транспорта и соответствующим структурам подготовить комплексный план мероприятий с привлечением институтов гражданского общества.