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На горячую линию Совета прессы не поступало обращений

На горячую линию Совета прессы не поступало обращений На горячую линию Совета прессы Азербайджана (СПА), созданную в связи с муниципальными выборами, пока не поступало обращений.
Внутренняя политика
29 января 2025 г. 15:32
На горячую линию Совета прессы не поступало обращений

На горячую линию Совета прессы Азербайджана (СПА), созданную в связи с муниципальными выборами, пока не поступало обращений.

Как сообщили Report в СПА, по состоянию на 15:00 на мобильные и городские телефонные номера горячей линии не поступило ни одного звонка от журналистов, освещающих процесс муниципальных выборов.

Отметим, что телефоны горячей линии активны в часы работы избирательных участков. Журналисты могут обращаться по номерам (012) 441 35 96, (050) 242 09 91 и (055) 789 85 03 по любым проблемам, которые могут возникнуть в процессе освещения выборов.

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