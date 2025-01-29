На горячую линию Совета прессы не поступало обращений

На горячую линию Совета прессы Азербайджана (СПА), созданную в связи с муниципальными выборами, пока не поступало обращений.

На горячую линию Совета прессы Азербайджана (СПА), созданную в связи с муниципальными выборами, пока не поступало обращений.

Как сообщили Report в СПА, по состоянию на 15:00 на мобильные и городские телефонные номера горячей линии не поступило ни одного звонка от журналистов, освещающих процесс муниципальных выборов.

Отметим, что телефоны горячей линии активны в часы работы избирательных участков. Журналисты могут обращаться по номерам (012) 441 35 96, (050) 242 09 91 и (055) 789 85 03 по любым проблемам, которые могут возникнуть в процессе освещения выборов.