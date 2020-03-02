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На газификацию ряда районов выделено 9 млн манатов

На газификацию ряда районов выделено 9 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по газификации населенных пунктов города Гянджа, Дашкесанского, Гейгельского и Самухского районов.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения работы по газификации территориальных единиц, в том числе новых жилых массивов города Гянджа, Дашкесанского, Гейгельского и Самухского районов (список прилагается) из суммы, указанной в подпункте 1.11.1 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)",  Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики выделено 9 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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