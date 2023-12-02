На форуме ЮНЕСКО рассказано об уничтожении азербайджанского культурного наследия в Армении

Председатель Женского совета Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Малахат Ибрагимгызы приняла участие в 3-м Глобальном форуме ЮНЕСКО по борьбе с расизмом и дискриминацией.

Председатель Женского совета Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Малахат Ибрагимгызы приняла участие в 3-м Глобальном форуме ЮНЕСКО по борьбе с расизмом и дискриминацией.

Об этом Report сообщили в Общине Западного Азербайджана.

К форуму, проходившему с 29 ноября по 1 декабря в Сан-Паулу (Бразилия), присоединились высокопоставленные официальные лица государств-членов ЮНЕСКО, представители неправительственных организаций и эксперты.

М. Ибрагимгызы выступила на мероприятии в качестве участника панельной дискуссии и рассказала о депортации азербайджанцев из Армении и аспектах, указывающих на расово-дискриминационный характер этой депортации, отметив при этом важность международных усилий, в том числе и нынешнего форума ЮНЕСКО, в борьбе с расовой дискриминацией.

Отметив, что одной из самых отвратительных форм расовой дискриминации являются атаки на культурное наследие, М.Ибрагимгызы предоставила подробную информацию об уничтожении азербайджанского культурного наследия в Армении. В своем выступлении она отметила роль ЮНЕСКО в сфере охраны культурного наследия и вновь подтвердила призыв общины к всемирной организации направить миссию в Армению для всесторонней оценки состояния азербайджанского культурного наследия в этой стране.