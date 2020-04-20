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На этой неделе в Азербайджане подготовят план выхода из карантина

​На этой неделе в Азербайджане подготовят план выхода из карантина

"План поэтапного выхода из продленного карантинного режима будет подготовлен на этой неделе".

Как передает Report, об этом глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов заявил в эфире передачи Hədəf ("Цель"), на телеканале AzTV.

"В период после 4 мая начинается этап выхода из карантина. Выход из карантина будет осуществлен поэтапно. Мы уже не вернемся к положению до 4 мая. Такого не ожидается. По этому поводу нет разногласий, решение принято.

На этой неделе станут известны детали поэтапного выхода из продленного карантинного режима, и в ближайшие дни его представят общественности", - сказал И.Мамедов.

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