​На этой неделе в Азербайджане подготовят план выхода из карантина

"План поэтапного выхода из продленного карантинного режима будет подготовлен на этой неделе".

Как передает Report, об этом глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов заявил в эфире передачи Hədəf ("Цель"), на телеканале AzTV.

"В период после 4 мая начинается этап выхода из карантина. Выход из карантина будет осуществлен поэтапно. Мы уже не вернемся к положению до 4 мая. Такого не ожидается. По этому поводу нет разногласий, решение принято.

На этой неделе станут известны детали поэтапного выхода из продленного карантинного режима, и в ближайшие дни его представят общественности", - сказал И.Мамедов.