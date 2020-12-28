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На этой неделе в Азербайджане начинаются 5-дневные каникулы

На этой неделе в Азербайджане начинаются 5-дневные каникулы На этой неделе в Азербайджане начинаются 5-дневные каникулы, связанные с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом
Внутренняя политика
28 декабря 2020 г. 10:18
На этой неделе в Азербайджане начинаются 5-дневные каникулы

На этой неделе в Азербайджане начинаются 5-дневные каникулы, связанные с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Как сообщает Report, День солидарности азербайджанцев мира приходится на 31 декабря, а 1 и 2 января - Новый год.

Поскольку 2 января приходится на субботу, понедельник 4 января также является выходным днем.

Таким образом, в связи с празднованием Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в Азербайджане 5 дней - 31 декабря 2020 года, 1, 2, 3 и 4 января 2021 года - являются нерабочими днями.

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Версия на азербайджанском языке Bu həftə Azərbaycanda 5 günlük tətil başlayır

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