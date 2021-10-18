На этой неделе правительство представит предложения по повышению зарплат и пенсий

Кабинет министров Азербайджана в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 16 октября 2021 года "О дополнительных мерах в области защиты социального благосостояния населения" в течение этой недели подготовит предложения для отражения соотв

Кабинет министров Азербайджана в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 16 октября 2021 года "О дополнительных мерах в области защиты социального благосостояния населения" в течение этой недели подготовит предложения для отражения соответствующих мер в проекте государственного бюджета на 2022 год в связи с увеличением размеров заработной платы, пенсий и социальных пособий, стипендий и других соцвыплат.

Об этом Report сообщил глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

Он отметил, что правительство до 20-21 октября подготовит и представит президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву предложения, поступившие из министерств финансов, экономики, труда и соцзащиты населения.