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На этой неделе будут подготовлены протоколы голосования в связи с муниципальными выборами

На этой неделе будут подготовлены протоколы голосования в связи с муниципальными выборами На этой неделе будут подготовлены протоколы голосования в связи с муниципальными выборами.
Внутренняя политика
25 декабря 2024 г. 09:56
На этой неделе будут подготовлены протоколы голосования в связи с муниципальными выборами

На этой неделе будут подготовлены протоколы голосования в связи с муниципальными выборами.

Как сообщает Report, вопрос отражен в "Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Азербайджанской Республике".

Согласно Избирательному кодексу, протоколы должны быть изготовлены в соответствующей полиграфии по решению Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В соответствии с "Календарным планом" процесс должен быть завершен не позднее чем за 30 дней до дня голосования - до 30 декабря 2024 года.

Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 29 января 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке Bu həftə bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar səsvermə protokolları hazırlanacaq

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