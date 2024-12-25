На этой неделе будут подготовлены протоколы голосования в связи с муниципальными выборами

На этой неделе будут подготовлены протоколы голосования в связи с муниципальными выборами.

На этой неделе будут подготовлены протоколы голосования в связи с муниципальными выборами.

Как сообщает Report, вопрос отражен в "Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Азербайджанской Республике".

Согласно Избирательному кодексу, протоколы должны быть изготовлены в соответствующей полиграфии по решению Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В соответствии с "Календарным планом" процесс должен быть завершен не позднее чем за 30 дней до дня голосования - до 30 декабря 2024 года.

Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 29 января 2025 года.