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На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

На этих улицах Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Внутренняя политика
12 декабря 2022 г. 08:50
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспекта Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
2. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
3. Проспект Зии Буниятова, начиная с пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Проспект Бабека, в направлении центра;
9. Проспект Микаила Усейнова, напротив площади Флага, в направлении круга Азнефт;
10. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
11. Круг у станции метро "20 Января".

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