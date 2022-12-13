На дороге в Ханкенди вновь начали вывешивать флаги Азербайджана

На дороге в Ханкенди вновь начали вывешивать азербайджанские флаги.

На дороге в Ханкенди вновь начали вывешивать азербайджанские флаги.

Как сообщил сотрудник Report, освещающий акцию, на дороге Шуша-Ханкенди, которая в настоящее время находится под временным контролем российских миротворцев, продолжаются акции протеста с участием представителей НПО, экоактивистов и волонтеров.

Флаги вывешиваются с помощью крана под аплодисменты участников акции.

В настоящее время акция проходит под лозунгами “Азербайджан хозяин своих недр!", "Да здравствует Азербайджан!".

Участники акции требуют прибытия на территорию командующего российскими миротворческими силами генерал-майора Андрея Волкова.

Отметим, что в окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.