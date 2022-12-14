О нас

На дороге Шуша-Ханкенди третий день продолжается акция протеста азербайджанских активистов

На дороге Шуша-Ханкенди третий день продолжается акция протеста азербайджанских активистов На дороге Шуша-Ханкенди уже третий день продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе.
Внутренняя политика
14 декабря 2022 г. 07:34
На дороге Шуша-Ханкенди третий день продолжается акция протеста азербайджанских активистов

На дороге Шуша-Ханкенди уже третий день продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе.

Как передает с места событий сотрудник Report, акция, начавшаяся утром 12 декабря, продолжалась всю ночь с 13 на 14 декабря. Представители азербайджанских НПО и экоактивисты, которые принимают участие в акции, переночевали в установленных на территории палатках.

Они через громкоговорители скандировали лозунги "Волков, ответь!", "Конец экологическому террору!". По их словам, акция продолжится до тех пор, пока к участникам не выйдет командующий российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на азербайджанской территории, генерал-майор Андрей Волков.

Отметим, что в окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşa-Xankəndi yolunda etiraz aksiyası artıq üçüncü gündür davam edir

Экслюзивные новости

Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
10 декабря 2022 г. 16:25
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
7 декабря 2022 г. 18:10
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
7 декабря 2022 г. 16:30
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
6 декабря 2022 г. 17:47
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
Кристиан Файхтингер:Азеркосмос добился многого в продвижении страны на международном уровне
Кристиан Файхтингер:"Азеркосмос" добился многого в продвижении страны на международном уровне
6 декабря 2022 г. 11:02
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi