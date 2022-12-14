На дороге Шуша-Ханкенди третий день продолжается акция протеста азербайджанских активистов

На дороге Шуша-Ханкенди уже третий день продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе.

На дороге Шуша-Ханкенди уже третий день продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе.

Как передает с места событий сотрудник Report , акция, начавшаяся утром 12 декабря, продолжалась всю ночь с 13 на 14 декабря. Представители азербайджанских НПО и экоактивисты, которые принимают участие в акции, переночевали в установленных на территории палатках.

Они через громкоговорители скандировали лозунги "Волков, ответь!", "Конец экологическому террору!". По их словам, акция продолжится до тех пор, пока к участникам не выйдет командующий российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на азербайджанской территории, генерал-майор Андрей Волков.

Отметим, что в окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.