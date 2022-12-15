Акция протеста на дороге Шуша-Ханкенди продолжается четвертый день

Четвертый день на участке дороги Шуша-Ханкенди продолжается акция протеста азербайджанских экоактивистов против незаконной эксплуатации природных ресурсов.

Четвертый день на участке дороги Шуша-Ханкенди продолжается акция протеста азербайджанских экоактивистов против незаконной эксплуатации природных ресурсов.

Как передает сотрудник Report с места событий, начавшаяся 12 декабря акция продолжалась всю ночь.

Участники акции скандировали лозунги против незаконной эксплуатации месторождений, провокационной и грабительской деятельности Рубена Варданяна, звучали требования вывести остатки незаконных армянских вооруженных формирований с азербайджанских земель.

В то же время активисты каждый раз выражают готовность обеспечить проезд по дороге Шуша-Ханкенди для мирных армянских жителей, карет скорой помощи.

Отметим, что в окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.