На дороге Ханкенди-Лачын участники акции поют патриотические песни

В Карабахе на дороге Ханкенди-Лачин, проходящей через Шушу, участники акции поют песни в духе патриотизма.

В Карабахе на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, участники акции поют патриотические песни.

Как передает освещающий акцию сотрудник Report, патриотическая музыка исполняется на таре, кяманче, скрипке, аккордеоне и гитаре.

Напомним, что на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, у поста российских миротворцев уже восьмой день продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.