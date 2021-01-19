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На деоккупированных территориях будут спецпредставители президента Азербайджана

На деоккупированных территориях будут спецпредставители президента Азербайджана Специальные представители президента Азербайджана подчиняются непосредственно самому президенту
Внутренняя политика
19 января 2021 г. 15:02
На деоккупированных территориях будут спецпредставители президента Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал указ о специальных представителях президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, согласно документу, на освобожденных от оккупации территориях учреждены специальные представительства Президента Азербайджанской Республики.

Документ подписан с целью ускорения строительных, восстановительных и реконструкционных работ для возрождения освобожденных территорий, усиления скоординированной деятельности государственных органов (структур) и других организаций, а также повышения гибкости и эффективности в управлении.

Специальные представительства президента Азербайджанской Республики возглавляются специальными представителями президента Азербайджанской Республики, назначаемыми на должность и освобождаемыми от должности президентом Азербайджанской Республики и подчиняющимися непосредственно президенту Азербайджанской Республики.

Администрации президента Азербайджанской Республики поручено в пятнадцатидневный срок представить президенту Азербайджанской Республики проект Положения о специальных представительствах президента Азербайджанской Республики и предложения по организации деятельности специальных представительств, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из данного указа.

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Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə Prezidentin xüsusi nümayəndələri olacaq

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