На деоккупированных территориях будут спецпредставители президента Азербайджана

Специальные представители президента Азербайджана подчиняются непосредственно самому президенту

Президент Ильхам Алиев подписал указ о специальных представителях президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, согласно документу, на освобожденных от оккупации территориях учреждены специальные представительства Президента Азербайджанской Республики.

Документ подписан с целью ускорения строительных, восстановительных и реконструкционных работ для возрождения освобожденных территорий, усиления скоординированной деятельности государственных органов (структур) и других организаций, а также повышения гибкости и эффективности в управлении.

Специальные представительства президента Азербайджанской Республики возглавляются специальными представителями президента Азербайджанской Республики, назначаемыми на должность и освобождаемыми от должности президентом Азербайджанской Республики и подчиняющимися непосредственно президенту Азербайджанской Республики.

Администрации президента Азербайджанской Республики поручено в пятнадцатидневный срок представить президенту Азербайджанской Республики проект Положения о специальных представительствах президента Азербайджанской Республики и предложения по организации деятельности специальных представительств, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из данного указа.