38,57% избирателей проголосовали на выборах президента Азербайджана по состоянию на 12:00

Явка избирателей на выборах президента Азербайджана по состоянию на 12:00 составила 38,57%.

Явка избирателей на выборах президента Азербайджана по состоянию на 12:00 составила 38,57%.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции сообщил заведующий информационного центра секретариата Центроизбиркома (ЦИК) Фарид Оруджев.

Он отметил, что до 12:00 проголосовали 2 499 033 избирателя. Соответственно, явка избирателей на выборах составила 38,57%.

По его словам, данные представили 6 499 избирательных участков.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.